Borghetto Vara: debellato nido di vespe velutine

Dall’Ufficio Relazioni Esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato, in collaborazione con le associazioni di apicoltori liguri, è intervenuta oggi pomeriggio in località Bracchetto (nel comune di Borghetto) per bonificare un altro nido di vespe velutine.

Il grosso favo era posto in cima ad un albero ad un’altezza di circa 15 metri ed i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerlo utilizzando la “scala italiana”, un particolare tipo di scala in dotazione al corpo nazionale.

Un team di apicoltori specializzati in tecniche di contenimento della vespa velutina erano presenti sul posto per fornire le attrezzature necessarie per questo tipo di bonifica.