da Facebook Comune di Bogliasco

Il Comune di Bogliasco rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo, la Cerimonia del Confeugo in programma per la giornata di oggi viene annullata. In settimana verrà comunicata la data in cui verrà celebrata questa antica tradizione che, ogni anno, si ripete. Ci dispiace e ci scusiamo.