Zoagli: domani e domenica con “Cammin di Fiaba”

Da La Perla del Tigullio Teatro riceviamo e pubblichiamo

Amici, è pronto per voi un nuovo ed entusiasmante format interattivo ad hoc per le festività natalizie e per il momento particolare che stiamo vivendo!

In collaborazione con Comune di Zoagli nasce Cammin di Fiaba a Zoagli ! Vuoi giocare con noi?

3 portali magici ed interattivi, disseminati per lo splendido borgo, condurranno voi ed i vostri bambini alla scoperta di un mondo meraviglioso! Partecipa anche tu iscrivendoti a Cammin di Fiaba gratis, otterrai la mappa segreta che ti porterà in un regno di Fiaba! 339/2633324

Con gli attori (in ordine di apparizione ):

Alessandro Pizzuto – Fiona Dovo – Viola Villa

Format testi e regia di Viola Villa