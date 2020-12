Unicef Liguria: Alessia Cotta Ramusino ambasciatrice di Buona Volontà

Comitato Regionale Liguria per l’Unicef riceviamo e pubblichiamo

Carissimi,

una notizia che ci riempie il cuore di gioia e ci da fiducia.

La neo presidente Carmela Pace, grazie al nostro Giacomo che l’ha caldeggiata, ha firmato la nomina di Ambasciatrice Unicef di Buona Volontà per la nostra regione dell’artista Alessia Cotta Ramusino.

Della vulcanica Alessia sono piene le cronache soprattutto per l’impegno sociale dalla parte delle bambine e delle donne, per l’ambiente.

Prezioso il suo contributo per la nostra proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Per una Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla Plastica” che appena possibile ripartirà con rinnovato slancio per ultimare la raccolta delle firme necessarie e per promuovere la cultura contro l’usa e getta delle plastiche monouso, come adesso delle preziose mascherine, ad iniziare dal mondo della Scuola.

Alessia si unisce allo storico Testimonial Francesco Bocciardo, il plurivincitore di numerose medaglie d’oro alle Paraolimpiadi di nuoto, anche lui protagonista di un video per sostenere la raccolta di firme, e della prof.ssa Silvia Manfredi con il Coro dei Bambini dell’International School -Scuola ambasciatrice Unicef, del cui impegno per gli ideali dell’Unicef siamo commossi.

Certo che ci avvicineremo a vedere negli occhi del bambino che sta nascendo gli occhi dei bambini di tutto il mondo, permette che vi abbracci.

Franco Cirio, presidente del Comitato Regionale Liguria per l’Unicef