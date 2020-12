Sestri: il comitato per l’ospedale consegna 120 tute anti-covid ai volontari

Dal Comitato Salviamo l’Ospedale della Val Petronio e della Val di Vara riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta questa sera, presso la Croce Rossa Italiana di Riva Trigoso, la consegna delle prime 120 tute di protezione da Covid-19 ad 8 enti di pronto intervento della Val Petronio e della Val di Vara.

Si tratta delle Croci Verdi di Carro, Sestri Levante, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese, della P.A. Volontari del Soccorso di Sestri Levante, della Croce Azzurra di Moneglia e delle Croci Rosse di Riva Trigoso e Varese Ligure.

Gli obiettivi di salvaguardia dell’ospedale sestrese, che il nostro Comitato persegue, non sono assolutamente cambiati, infatti chiederemo in questi giorni riscontro sul perché la TAC, promessa durante il nostro sopralluogo di settembre, non sia ancor oggi operativa a Sestri Levante, ma in questo periodo è prevalso il sentimento di doverci mettere a disposizione per dare una mano, nella cosiddetta seconda ondata del virus.

Avendo, già dalla scorsa estate, instaurato un rapporto di collaborazione con le Croci Rosse e Pubbliche Assistenza del nostro distretto, proprio sui temi dell’ospedale, abbiamo percepito la loro difficoltà nell’acquistare un numero adeguato di dispositivi di protezione, a fronte del crescente numero di interventi da eseguire. Abbiamo perciò pensato di rivolgere le nostre attenzioni ai militi, proteggendo appunto chi ci aiuta, chi ci viene in soccorso quando siamo maggiormente in difficoltà.

L’iniziativa è molto semplice, perché la semplicità garantisce trasparenza: raccogliamo le donazioni, acquistiamo i prodotti, li distribuiamo. Nessun intermediario, nessun rischio di spreco.

120 tute possono sembrare poche, ma ognuna costa 7 euro e mezzo e, calcolando che sono monouso e che alle assistenze ne servono davvero tante, consideriamo questa, del valore di 900 €, come una prima fornitura: con le donazioni che stanno continuando ad arrivare, contiamo di fare un nuovo ordine all’inizio del 2021. Per questo invitiamo le persone a continuare con le donazioni, in particolare ora, che ci avviciniamo al Natale, periodo in cui si è più propensi a donare: basta anche un piccolo gesto, tanti granelli fanno la montagna.

Si può contribuire al nostro progetto “PROTEGGIAMO CHI CI AIUTA”:

attraverso bonifico bancario sul C.C. n° 002352 di BPM intestato: “Comitato Petronio e della Val di Vara”, codice IBAN: IT65M0503432231000000002352 con la causale PROTEGGIAMO CHI CI AIUTA con carta di credito, attraverso il seguente link: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=U8ULL6KLR3EGE attraverso il portale internet

https://buonacausa.org/cause/proteggiamo-chi-ci-aiuta