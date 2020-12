Regione: più fondi a Carlo Felice, Euroflora, Nautico e microimprese

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Oggi nella riunione della I Commissione – Affari generali, Istituzionali e Bilancio, presieduta da Lilli Lauro, sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dalla giunta che saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale nelle sedute della sessione di Bilancio, previste per la prossima settimana.

Nel corso della seduta, infatti, è stato approvato, fra gli altri, un emendamento alla Legge di Stabilità con il quale viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per le microimprese dei comparti artigianato, commercio e servizi colpite dall’emergenza Covid.

Via libera anche ad una modifica, sempre alla legge di Stabilità, che autorizza la giunta a effettuare variazioni compensative per gli investimenti legati alla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico, di edifici, strade e del trasporto pubblico ecc in modo da velocizzare gli investimenti.

Sempre nella seduta odierna della I Commissione sono stati approvati, fra gli altri, alcuni emendamenti al Bilancio di previsione 2021-23 che valorizzano manifestazioni di rilievo internazionale: 300 mila euro vanno a incrementare il fondo a sostegno del Carlo Felice mentre il settore delle attività culturali avrà fondi aggiuntivi per 132 mila euro; la manifestazione espositiva Euroflora godrà di altri 300 mila euro; anche la dotazione finanziaria del Salone Nautico sarà accresciuta di 250 mila euro.

Alcuni emendamenti al Bilancio potenziano il settore Giovani con altri 20 mila euro, oltre 5 milioni di euro sono destinati a Commercio e Tutela dei consumatori, 113 mila euro vanno alla politica del lavoro e alla formazione, altri 110 mila euro si aggiungono alle dotazioni per sviluppo economico e competitività.

«Sono molto soddisfatta delle modifiche introdotte oggi alla manovra finanziaria che ci apprestiamo ad approvare in Consiglio – dichiara il presidente Lauro – perché, ancora una volta, dimostrano l’impegno dell’amministrazione regionale per venire incontro alle esigenze dei liguri in questo anno difficile e drammatico, non solo da un punto di vista sanitario. Le misure assunte daranno ossigeno e nuova speranza al mondo della cultura, a quella parte della nostra economia più fragile e duramente colpita, al mondo del lavoro e, inoltre, a quelle iniziative che danno lustro alla Liguria in Italia e nel mondo».