Recco: Polanesi, interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica

Una migliore qualità della luce e un consistente risparmio energetico. Con all’avvio dei lavori per il potenziamento e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in via Polanesi, attraverso l’installazione di nuovi punti luce e la conversione a led di tutte le lampade, si avviano a conclusione le opere che fin dalla scorsa primavera hanno interessato la frazione collinare.

“Con questo intervento, che si inserisce nel miglioramente della rete viaria in corso di attuazione fin dai primi mesi di mandato – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – verrà garantita una migliore vivibilità delle aree interessate, sia per la percorribilità delle strade sia per la sicurezza dei cittadini. Stiamo mettendo in atto quei progetti che assicurano maggior decoro alla nostra città, con attenzione particolare alla riqualificazione e al miglioramento della viabilità”.

Fin da marzo scorso via Polanesi è stata interessata da una serie di importanti interventi che hanno riguardato la messa in sicurezza dei muretti di sostegno, l’allargamento e rettifica della carreggiata stradale, con successiva asfaltatura, e la canalizzazione delle acque meteoriche.