Recco: “La morte inutile di Luigi Tenco”

Da Luciano Port, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Luigi Tenco:

“Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro un pubblico che manda in finale una canzone come ‘Io tu e le rose’ e una commissione che seleziona ‘La rivoluzione’. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi”

Questo è il testo lasciato da Luigi Tenco, alla cui memoria Recco ha intitolato i giardini del Barcasilo, prima della morte per suicidio.

Che evidentemente non è servito a nulla, se questa era la sua intenzione, visto che Orietta Berti sarà in competizione anche al prossimo Festival di Sanremo….