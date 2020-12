Recco: ad andare a fuoco è stato il rimorchio (2)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nella mattina di oggi i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, tra Rapallo e Recco per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato. Il conducente è riuscito ad accostare e staccare la motrice. I Vigili del fuoco hanno cosi provveduto ad estinguere il carico sul rimorchio.

A operazioni di spegnimento in completamento, il transito sull’autostrada è stato ripristinato ad una sola corsia. Non si lamentano danni a persone.