RASSEGNA STAMPA. Asl-4: nelle ultime 24 ore i contagi sono 56

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Emergenza covid: “In 24 ore 56 nuovi contagi; allarme nelle Rsa”. Covid scuola: “La riapertura è un rischio fra ingressi scaglionati e trasporti”. Covid economia: “Buoni spesa a Lavagna per famiglie bisognose”; “Lockdown di Natale, sindaci divisi”; “Ristoranti e bar ‘Abbiamo perso la pazienza”; “Commercianti ‘E’ arrivata l’ora di dire basta”. Balneatori: “No alla proroga annuale, ma fino al 2033”

Moneglia: contestate le luci in galleria “Abbagliano”. Sestri Levante: città selezionata per la sperimentazione di appalti innovativi. Sestri Levante: superbonus edilizio, incontro al Convivio. Lavagna: confraternita, su web il restauro doc del 2020. Chiavari: “Blackout infinito per smart working e dad. Chiavari: Avvento giovani 2020, appuntamento online. Chiavari: bambino chiama la polizia per sottrarre la mamma ai pugni del convivente. Chiavari: schianto notturno in autostrada. Chiavari: il Bandolo Social con Claudio Bisio. Chiavari: liceo Marconi Delpino, iniziative solidali.

Rapallo: interventi nelle scuola dei più piccoli. Rapallo: porto Riva, la commissione ha detto sì. Rapallo: il Comune acquista il park delle Ferrovie. Santa Margherita Ligure: nuovo Its della Regione. Santa Margherita Ligure: domani apre Unieuro. Santa Margherita Ligure: museo multimediale al Castello. Santa Margherita Ligure: “Don Luca Bucci accuse prescritte, l’indagine va archiviata”. Santa Margherita Ligure: appuntamento a Villa Durazzo con Hemingway Day. Portofino: educazioine ambientale con il progetto Crabs.

Camogli: le borse di studio Risso agli allievi del Colombo. Recco-Sori: tre arresti per spaccio droga. Avegno: varato il servizio di sostegno psicologico.

Santo Stefano d’Aveto: Natale e altri racconti nel libro di Marta Marré.