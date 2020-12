Alle 5.45 in A-12, nel tratto tra Rapallo e Recco, le fiamme sono divampate su un autoarticolato. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova. Presente anche il 118 che ha visitato l’autista del mezzo che è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto la polstrada ed Autostrade per rimuovere quel che resta del tir e bonificare la carreggiata. Traffico bloccato e code. Al momento si ignorano le cause che hanno causato il rogo.