Rapallo: soccorso a persona chiusa in casa in via Libertà

I vigili del fuoco intervengono quasi quotidianamente per aprire la porta di casa e soccorrere persone cadute e incapaci di muoversi o gravemente malate. E’ accaduto anche questo pomeriggio a Rapallo nella centrale via Libertà dove il traffico è stato deviato dalla polizia urbana. Il 118 e i volontari della pubblica assistenza sono pronti a intervenire non appena i vigili del fuoco di Rapallo, passati attraverso una finestra. apriranno la porta di casa. La persona soccorsa è stata poi trasferita in ospedale.

Successivamente i vigili del fuoco sono intervenuti in via Milano per alcuni alberi ritenuti pericolanti.