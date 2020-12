Rapallo: “Pascoli, mensa scolastica promossa a pieni voti”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Oggi il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo ha fatto visita alla mensa della scuola primaria Pascoli per assaggiare i piatti preparati per gli alunni e per verificare le procedure di pulizia e sanificazione di tutti gli spazi scolastici, sia prima che dopo il pasto.

“Sono molto soddisfatta della visita di questa mattina, il personale è realmente preparato, cordiale e lavora con passione, le procedure igienico sanitarie vengono seguite nei minimi particolari e con la massima attenzione, le pietanze che ho assaggiato oggi sono di ottima qualità, molto gustose e ho potuto constatare personalmente che le materie prime utilizzate sono esclusivamente biologiche, la mensa è infatti certificata bio – dichiara il consigliere Mastrangelo che aggiunge – insieme ai responsabili di Markas, per conciliare ancora maggiormente i gusti dei ragazzi con la necessità di una alimentazione sana, abbiamo pensato di aggiungere, nelle prossime settimane, alcune nuove pietanze ai menù settimanali”