Rapallo: incontro dell’amministrazione comunale con Cnsas e Ari

Stamane l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti del Cnsas-Soccorso Alpino e Speleologico e, a seguire, dell’Ari (Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Rapallo). Gli esponenti della civica amministrazione hanno ribadito l’intento di realizzare una nuova sede di Protezione Civile in via ai Campi di Tiro, dove l’ente ha recentemente acquisito un immobile e terreni attigui. Tra le volontà dell’amministrazione, anche quella di realizzare un museo marconiano presso la sede Ari, in ricordo degli esperimenti con le onde radio che Guglielmo Marconi svolse a Rapallo e nel Tigullio.

Nell’occasione, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno ringraziato gli esponenti delle due associazioni di volontariato per l’impegno e i servizi prestati per la collettività durante la mareggiata del 2018 e ogniqualvolta si verifichi una situazione di emergenza sul territorio.