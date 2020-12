Rapallo: il tradizionale presepe di Franco Bagnasco nel palazzo comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno è stato allestito nel Comune di Rapallo, il tradizionale Presepe realizzato dall’artista Franco Bagnasco e gentilmente concesso in prestito dalla confraternita dei Bianchi.

“Una natività a cui sono particolarmente legato per motivi affettivi, e che, ogni anno mi commuove anche per la cura con cui viene allestita da alcuni bravissimi dipendenti comunali che desidero ringraziare, e che, mi auguro che rappresenti per tutti un segno di speranza.” dichiara il sindaco Carlo Bagnasco.

Aggiungere il Presidente del consiglio Mentore Campodonico “Mi auguro che questo simbolo di pace e amore arrivi virtualmente nelle case dei tanti concittadini che quest’anno più che mai possano ritrovare la gioia intima ed il significato più autentico del Natale.”