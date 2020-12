Lavagna: via Barattina, il Comune la mette in sicurezza

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa che: ulteriore passo in avanti per i lavori di consolidamento della sede stradale di un tratto di via Barattina, mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno.

Il Comune di Lavagna, infatti, comunica di aver approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 126.335,00 per lavori a base d’appalto. Giovedì 17 dicembre 2020 gli uffici tecnici hanno quindi proceduto all’indizione della gara d’appalto inviando la richiesta di presentazione di offerta alle ditte invitate, restando in attesa della scadenza per la presentazione delle stesse.

“L’amministrazione, ritenendo assolutamente necessario e prioritario procedere con estrema urgenza, non appena è stato possibile, ha individuato con notevole sforzo le risorse necessarie, al fine di garantire alle famiglie che qui vi abitano un transito al più presto in tutta sicurezza” – dichiara il Sindaco Gian Alberto Mangiante.