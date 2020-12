Lavagna: il grazie e un contributo a Banda e Gruppo Storico

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Lavagna ha deliberato in merito all’erogazione di un contributo economico, in via del tutto straordinaria, a sostegno di coloro che, nonostante il periodo complesso in cui stiamo ancora purtroppo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, non hanno mai smesso di coinvolgere i giovani nella diffusione di attività culturali volte a promuove le tradizioni del proprio territorio, anche attraverso iniziative a beneficio dell’intera cittadinanza.

Ciascuna società attribuisce a cultura e tradizione un ruolo fondamentale poiché questi elementi permettono a ogni suo membro di riscoprirvi una propria identità.

“Ed il fatto che ciò, come nel caso della nostra piccola realtà lavagnese, sia il frutto di ragazzi e ragazze giovani alimenta la speranza che questa identità non venga dimenticata, anzi sia sempre di più tramandata. I giovani del Corpo Bandistico di Lavagna e del Gruppo Storico dei Sestieri rappresentano due realtà culturali che ci sembrava più che giusto dover valorizzare in questo anno del tutto insolito sia per ringraziarli delle iniziative svolte, sia per stimolare in loro, e nelle associazioni che li guidano, l’attaccamento al territorio in cui vivono.” – dichiara l’assessore Chiara Oneto alla Cultura e alle Politiche Giovanili – “Nonostante il Covid abbia colpito tra le varie categorie anche i giovani, modificandone radicalmente le abitudini, la presenza di queste associazioni ha fatto in modo che essi abbiano potuto affrontare questa difficoltà stimolando la loro creatività e le loro capacità”.