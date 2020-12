Decreto Natale: sì da Portofino a Chiavari; no da ‘Santa’ a Rapallo

L’idea aveva suscitato un po’ di ilarità nei più accorti. Perché, con la deroga dei 30 km per i piccoli comuni nel quadro di un’Italia in zona rossa o arancione, chi abita a Portofino potrebbe recarsi in quasi tutti i comuni della provincia a differenza di un residente a Santa Margherita. Idem per chi abita a Zoagli rispetto a Rapallo, a Leivi rispetto a Chiavari o Cogorno a Lavagna, e via dicendo. Ebbene, da quanto trapela da fonti vicine al governo, sarà proprio così. O quasi. Perché l’unica eccezione per chi vive nei comuni sotto i 5 mila residenti potrebbe essere la possibilità di muoversi nel comune capoluogo.

Stupisce che il governo non riconosca l’esistenza dei distretti socio-sanitari, aree vaste che uniscono i piccoli comuni e suddividono quelli metropolitani in zone omogenee; aree che riflettono i sistemi locali del lavoro, cioè i confini entro i quali si articola una società moderna. Seguendo questa semplice linea di condotta avremmo ad esempio tre macro-zone nel Tigullio: una occidentale, una centrale (comprensiva della Val Fontanabuona e delle Valli dell’Aveto) e una orientale. Una giusta sintesi, insomma, fra libertà e restrizioni.

Sempre secondo quanto trapela, fra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia dovrebbe essere zona rossa nei giorni pre-festivi e festivi e zona arancione nei (pochi) giorni lavorativi. Ciò significa che bar e ristoranti potranno essere aperti solo per asporto e consegne a domicilio: in caso di conferma, per gli esercenti si prospetta un disastro senza precedenti.