Decreto Natale: prima fiumi di parole poi linea dura

Il virus può sbizzarrirsi ancora per due giorni, domani e domenica quando è ancora ammesso il diritto a spostarsi tra regioni gialle; potrà ancora farlo fino al 23 quando, oltre agli acquisti per il Natale, ci saranno quelli per fare scorta in vista dei giorni di zona rossa e negozi e supermercati saranno presi d’assalto, pur nel rispetto delle regole.

La bozza del decreto sembra sia stata distribuita (se vero con scorrettezza nei confronti dei colleghi) prima della decisione del Consiglio dei ministri riunitosi con notevole ritardo.