Decreto Natale: i Comuni nel Levante con più di 5.000 abitanti

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono in un certo senso favoriti, perché i residenti potranno spostarsi nei comuni vicini (ma non capoluogo) fino a una distanza di 30 chilometri. Nel levante i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 residenti sono quelli sottoelencati (in ordine alfabetico).

Camogli (5.219)

Chiavari (27.541)

Casarza Ligure (6.836)

Cogorno (5.696)

Lavagna (12.572)

Levanto (5.326)

Rapallo (29.711)

Recco (9.646)

Santa Margherita Ligure (8.935)

Sestri Levante (18.225).