Decreto Natale: confermate le anticipazioni su zona rossa

L’attesa conferenza stampa del premier Conte è iniziata alle 21.50. Dopo il pistolotto sulla necessità di maggior rigore ha confermato le date della zona rossa – 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. Per la zona rossa si esce solo per lavoro, salute, necessità. Possibile l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva individuale. Si possono ricevere due persone non conviventi (non contando i minori di 14 anni, i disabili, le persone non autosufficienti). Chiusi bar e ristoranti, che possono fare asporto fino alle 22 e consegne a domicilio. Aperti supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri. La messa di Natale sarà anticipata perché la chiusura è prevista alle 22. Per la zona arancione – 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio 2021 – ci si può spostare liberamente all’interno del proprio comune di residenza; i centri fino ai 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri senza raggiungere i capoluoghi.