Concerti: Andrea Bacchetti domani a Radio3 Suite con il Nuovo Trio d’Archi

Dalla segreteria artistica di Andrea Bacchetti riceviamo e pubblichiamo

Andrea Bacchetti a Radio3, sabato 19 dicembre 2020 alle ore 23.10 circa.

In questi momenti difficili per la musica dal vivo, fa piacere segnalare che la Rai, dopo aver mandato recentemente in onda i video live su Rai 5 dei concerti alla Munetsugu Hall di Nagoya, al Teatro Comunale di Vicenza, alla Cappella Paolina del Quirinale a Roma, ed alla Mole Antonelliana di Torino, ci offre una nuova occasione per ascoltare su Radio3 Suite, il pianista nostro conterraneo con il Nuovo Trio d’Archi Italiano.

Si tratta del concerto registrato a Milano il 12 ottobre scorso alla Sala Verdi del Conservatorio nella stagione delle prestigiose Serate Musicali, delle quali Andrea è ospite fisso fin dal lontano 1996.

Il Nuovo Trio D’Archi Italiano è costituito da Alessandro Milani (violino), Luca Ranieri (viola), PierPaolo Toso (Violoncello) prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

In programma il Quartetto K478 in sol minore di Mozart.

L’11 ottobre lo stesso concerto è stato effettuato per lo storico Circolo Musicale Bellunese, appunto a Belluno.

Sono previste repliche in date e orari che comunicheremo in tempo utile.

Con l’occasione vogliamo ringraziare il M° Danilo Marchello e Telepace per aver trasmesso in questi giorni il 2° Concerto di Beethoven, in occasione del 250° anniversario dalla nascita, eseguito da Andrea con l’Orchestra del Tigullio diretta, appunto dal M° Marchello.

Un’altra bella occasione di ascolto.