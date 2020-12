Chiavari: Giovani Democratici del Tigullio, “Solidarietà in circolo”

Dai Giovani Democratici del Tigullio riceviamo e pubblichiamo

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente a livello sanitario ed economico anche sul territorio del Tigullio. Il numero di famiglie e di persone in difficoltà è notevolmente aumentato, chi già prima della pandemia era in difficoltà si trova adesso in una situazione ancora peggiore, è per questo che come Giovani Democratici del Tigullio abbiamo deciso di aderire all’iniziativa nazionale del Partito Democratico “Solidarietà in circolo”. Sabato 19 Dicembre ci troveremo a Chiavari, nella Sala Gramsci di Via Costaguta 19, per un azione concreta, mettendoci a disposizione di chi si trova in difficoltà, attraverso una raccolta di beni di prima necessità.

Sarà possibile partecipare donando:

· Pasta/riso

· Olio

· Zucchero

· Verdure (legumi,piselli) e Tonno in scatola

· Prodotti per l’infanzia

· Passata di pomodoro

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Agorà di Lavagna che provvederà a distribuirlo alle persone e alle famiglie in difficoltà.