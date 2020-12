Carrodano: senza farmacia, provvedono Comune ed Auser

di Guido Ghersi

Il paese di Carrodano, in Media Val di Vara, guidato dal sindaco Pietro Mortola, è ancora senza una farmacia, nonostante che la Regione Liguria avesse emanato un bando per ricoprire il posto; ma ben tre farmacisti ci hanno rinunciato. Così l’amministrazione comunale ha dovuto acquistare un’autovettura per portare, insieme ai militi dell’Auser, i farmaci per la consegna a domicilio, soprattutto alle persone anziane ed impossibilitate a muoversi. I dispensari più vicini sono a Borghetto Vara e Brugnato.