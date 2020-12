Carrodano: al via lavori pubblici per 200 mila euro

di Guido Ghersi

Nel Comune di Carrodano, in Media Val di Vara, sta per iniziare un’importante stagione di lavori pubblici. Il Comune, guidato dal sindaco Pietro Mortola, rifarà la pavimentazione e il rifacimento della piazza e del carruggio in frazione Mattarana, nei pressi della chiesa di S.Giovanni

Battista.

Un ulteriore intervento, per 103 mila euro, finanziati dalla Regione Liguria, cui si è aggiunto un cofinanziamento comunale per circa 10 mila euro, completerà nei prossimi mesi la riqualificazione della frazione.

Inoltre, entro la primavera, saranno realizzati i nuovi marciapiedi a Carrodano Inferiore, per circa 80 mila euro, che si vanno ad aggiungere a quelli ormai finiti al Termine di Roverano (30 mila euro dal Ministero dell’Interno).

Infine, è completata l’asfaltatura e la messa in sicurezza della strada comunale tra le frazioni di Mattarana e Carrodano Superiore: oltre al fondo stradale sono stati rimessi in ordine tombini e guardrail. Un cantiere da 50 mila euro, provenienti da fondi ministeriali.