Camogli: posteggi gratuiti e stop divieto sosta per pulizia strade

L’amministrazione comunale di Camogli ha emesso ordinanza per provvedimenti già annunciati. Il primo riguarda i posteggi blu gratuiti nelle vie Ferrari, Cuneo e nell’ex scalo nei giorni di sabato 19, domenica 20, la vigilia di Natale, Natale e Capodanno. Il secondo si riferisce alla sospensione del divieto di sosta per la pulizia delle strade il 21, 22,23 e 28 dicembre.

Ordinanza 109 del 15.12.2020

Parcheggi blu gratuiti nelle aree via Cuneo, via Ferrari e zona ex scalo ferroviario nei seguenti giorni festivi: 19, 20, 25 e 26 dicembre 2020, 1 gennaio 2021.

Sospensione del divieto di sosta per pulizia strade nei giorni 21, 22, 23 e 28 dicembre 2020.

…ORDINA

1) La sosta nelle vie e nelle giornate sotto indicate, per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è così disciplinata:

Nei giorni 19, 20, 25 e 26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021 nelle aree a

pagamento di via G.B. Ferrari, via N. Cuneo e dell’ex Scalo Ferroviario la sosta è gratuità;

– Nelle giornate del 21, 22, 23 e 28 dicembre 2020 nelle vie in cui normalmente è prevista la pulizia strade non vige il divieto di sosta con conseguente non obbligo di spostamento dei veicoli.

ordinanza n. 67