Camogli: ormeggi in porto, incontro col sindaco e relazione

L’associazione Comitato spontaneo nata nel 2001 per seguire in particolare le questioni inerenti la tutela del paesaggio e del territorio, a seconda delle opportunità e interessi ha affrontato e affronta altri aspetti. Quattro anni fa abbiamo cominciato a considerare la questione delle singole concessioni di ormeggi nel Porto pubblico di Camogli.

L’attuale situazione nota a tutti, ci ha obbligato a riprendere la questione prima con una lettera di chiarimenti inviata al Sig. Sindaco e all’Assesore di competenza.

A una risposta non esaustiva è stato richiesto un incontro che si è svolto ieri. In allegato Vi invio la relazione.

Da adesso in poi cercheremo di coinvolgere il maggior numero di possessori di singola concessione nel porto di Camogli. Vi chiediamo collaborazione e soprattutto di fare passaparola e sollecitare il Sig. Sindaco sulla questione.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.

E’ occasione per augurarvi buone festività e un sereno 2021

Al Sig. Sindaco – Comune Camogli

A chi di interesse.

Relazione di sintesi dell’incontro del 16.12.20 presso il comune di Camogli in merito ai canoni demaniali in ambito portuale di singoli concessionari e tariffe di stazionamento.

Alle ore 11.00 presso l’ufficio del Sig. Sindaco erano presenti:Il Sig. Sindaco Olivari Francesco , l’assessore al Porto e Demanio Sig. Bozzo Oreste Mario, Leverone Antonio del Comitato Spontaneo Tutela territorio, Colaci Claudio e Leverone Andrea, quali rappresentanti di singole concessioni d’ormeggio.

L’oggetto dell’incontro fa riferimento alla nostra richiesta di informazioni protocollata in data 1.9.20 avente come oggetto ”Porto Pubblico: canoni per concessioni demaniali imbarcazioni e tariffe di stazionamento”, e conseguente risposta da parte del Responsabile dell’ufficio Demanio Sig. Santacroce Antonio in data 29.9.20.

Leverone precisa che il Comitato Spontaneo da molti anni si sta interessando attivamente alle questioni in oggetto. Dopo aver ricevuto la risposta dal Responsabile dell’Ufficio Demanio, considerando la stessa solo tecnica e in molti punti poco comprensibile e non esaustiva in merito alle richieste, in data 30.10.20 via mail è stato chiesto un incontro con il Sig. Sindaco e L’Assessore di competenza. La motivazione riguardava la nostra necessità di capire gli indirizzi politico -amministrativi del comune e la disponibilità a un confronto diretto con i cittadini per valutare tutte le opportunità volte a risolvere le urgenti e delicate questioni in oggetto.Tutto nello spirito di una mutua collaborazione.

In merito al nostro quesito 1) “Per quale motivo i singoli concessionari consorziati non possono essere inseriti in una concessione a perimetro in modo da essere equiparati con gli altri utenti ?” In questo caso il titolare della concessione a perimetro sarebbe il consorzio”.

Dopo una lungo confronto sono emerse queste ipotesi che restano alla valutazione del Sig. Sindaco

1) I singoli concessionari si riuniscono in una nuova associazione senza scopo di lucro, come “soci apportatori” (art. 7 regolamento degli specchi acquei portuali destinati a ormeggio del comune di Camogli)- Non c’è alcuna richiesta di nuova concessione in quanto gli apportatori sono tutti titolari si propria concessione, non c’è bisogno di modificare il piano del porto in quanto “non viene mutata l’ubicazione degli ormeggi in questione” come da comma 6 dell’art. 7. In questo caso la nuova associazione acquisirebbe lo stesso trattamento di altra associazione presente in porto, dal passaggio al Comune della gestione delle concessioni.

2) i singoli concessionari chiedono di far parte dell’Associazione già presente come “soci apportatori considerando quanto sopra.C’è da valutare il comma 7 dell’Art. 7) dove si limita l’aumento della compagine sociale dell’associazione esistente al 10%. La limitazione è singolare, non ne comprendiamo le finalità, in ogni caso, nella eventualità il regolamento può essere variato, se utile a raggiungere lo scopo eventualmente condiviso. Resta anche da considerare l’applicazione dell’Art.17 del Regolamento Comunale.

In merito al nostro quesito 2) “Ogni anno la Giunta Comunale aggiorna le tariffe di stazionamento delle unità nel porto relative alle concessioni per servizi conto terzi (art. 6 del regolamento). Quesito: considerando che il porto di Camogli è pubblico con interventi di manutenzione, conservativi e di gestione amministrativa pubblica, le tariffe di stazionamento dovrebbero essere introitate a favore dell’Amministrazione comunale“.

Posta la domanda al Sindaco e all’assessore, quale risposta, abbiamo appreso che l’aggiornamento delle tariffe è un compito burocratico obbligato e che entrambi non erano a conoscenza di chi incassasse tale tariffe e della destinazione finale delle stesse.

Pur sconcertati della risposta siamo rimasti a ascoltare le diverse giustificazioni del Sig. Sindaco e del Sig. Bozzo. E’ il regolamento del comune che risponde al quesito, nell’art 6 comma 1 eseguenti si parla per i concessionari per attività conto terzi, di una necessaria convenzione con il comune e al comma d) testualmente: Il concessionario deve applicare, sia per gli ormeggi continuativi sia per quelli occasionali le tariffe di stazionamento che sono approvate dall’Amministrazione comunale entro il 30aprile di ogni anno. Nell’artico 6 sono presenti altre norme quali la vidimazione di registri dove devono essere registrate le unità ormeggiate e quindi che devono pagare la tariffa di stazionamento e il fatto che le tariffe devono essere a visione pubblica in porto.

In merito al nostro quesito 3). Quesito: per quale motivo L’Amministrazione comunale non chiede la concessione come unico intestatario e dispone per la gestione di tutti i servizi direttamente o attraverso la creazione di una struttura mista(pubblico/privato) in rapporto con le unità lavorative attualmente presenti.

Tutte le problematiche evidenziate e altre qui non considerate, troverebbero finalmente soluzioni trasparenti e utili alla comunità”.

Dopo un breve confronto, il Sindaco ha chiesto se avevamo informazioni circa esempi di altri comuni, alla nostra risposta affermativa ha espresso la volontà di approfondire l’argomento e di riferirci. Il Sig. Sindaco ha concluso l’incontro assicurando che avrebbe approfondito con i suoi uffici e i legali le due possibilità associative ipotizzate, l’opportunità di richiedere allo Stato la concessione di tutta l’area portuale e chiarimenti esaustivi in merito alle tariffe di stazionamento, per poi relazionarci. Alle 12,30 l’incontro è terminato.