Camogli: il punto sulle opere pubbliche in corso

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Procedono, nonostante il meteo avverso, le opere pubbliche avviate a Camogli.

I lavori di realizzazione della nuova “area fitness” in Viale dei Cipressi, un vero e proprio nuovo spazio destinato a servizi per la collettività nel centro cittadino, sono in fase di ultimazione. Sono state posizionate le essenze mediterranee e, a breve, sarà posata la pavimentazione e realizzato l’impianto elettrico, con pali artistici della Ditta Neri, leader nel settore, e luci basse a led.

Nel sottopasso del Torrasco sono state completate le opere di spostamento dei sotto servizi e la realizzazione delle opere strutturali.

I lavori procedono con la preparazione dell’area dove verrà sistemato l’impianto elevatore.

A San Rocco è stata quasi terminata la passerella provvisionale che rappresenterà il percorso alternativo alla Via Mortola, nel tratto in cui verranno spostati i sotto servizi e realizzate le opere strutturali di consolidamento.

Sono iniziati anche i lavori di consolidamento della falesia sottostante il cimitero di Camogli, realizzati grazie ad un finanziamento da parte di Regione Liguria. Le prime opere, già avviate, riguardano la pulizia vegetazionale della falesia e il disgaggio dei massi pericolanti.

Per consentire le lavorazioni in sicurezza sono state interdette con specifici provvedimenti sia la scogliera sia lo specchio acqueo sottostante.