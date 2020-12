Bogliasco: domani il Confeugo dei bambini in diretta on line

da Facebook Comune di Bogliasco

Un appuntamento molto atteso durante il periodo natalizio è il “Confeugo dei bambini”, evento del quale sono protagonisti bambini e ragazzi, ma che coinvolge tutta la popolazione.

Giornata intensa che vede la realizzazione del mercatino delle Scuole del territorio: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

I ragazzi, con gli insegnanti, allestiscono le bancarelle con le loro creazioni degne di laboratori artistici veri e propri; gli oggetti vengono venduti al pubblico e il ricavato usato, in parte per acquisti dedicati alle scuole e in parte donato in beneficenza.

Il tutto è animato da canti e performances natalizie. Come in tutti i mercatini di Natale ci sarà lo stend della cioccolata calda e del vin brulle, gestito dai volontari del Gruppo Alpini.

All’imbrunire, alla presenza del Sindaco e del Dirigente Scolastico, con la supervisione del gruppo dei Vab bogliaschini, viene acceso il Confeugo, un ramo d’alloro augurale che, a seconda di dove dirigerà il suo fumo, si potranno interpretare le sorti dell’anno venturo.

Ma il momento più intenso è quello nel quale I ragazzi rivolgono i loro auguri al Sindaco; anche in questo la loro fantasia non ha limite: versi in rima, canti e quant’altro comprese richieste e “mugugni”.

Il Sindaco commosso ringrazia e conclude la giornata.

Quest’anno, per i motivi che tutti conosciamo, non è possibile realizzare tutto ciò; ma almeno virtualmente vogliamo incontrarci.

Vi diamo appuntamento per sabato 19 dice,bre alle ore 17.30 sulla pagina Facebook del ComuneS dove sarà possibile assistere in diretta all’accensione del Confeugoe ascoltare gli auguri che i ragazzi della classe 5ª della scuola primaria rivolgono al Sindaco e a tutta la popolazione.