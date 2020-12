Zoagli: “Lavori sull’Aurelia, serve un’asfaltatura uniforme”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consiliare “Zoagli nel cuore” riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata all’Anas, compartimento viabilità per la Liguria

Su segnalazione di parecchi fruitori della via Aurelia a Zoagli, io sottoscritto Gian Giacomo Solari, in qualità di consigliere comunale vi segnalo, che nelle tubature posizionate nella sopra citata via Aurelia in Zoagli, nella tratta dal Km 488, 700 al Km 489,300 vengono effettuati parecchi scavi per riparazione delle tubazioni posizionate recentemente pare difettose, che oltre a portare disagi alla viabilità, creano parecchie difficoltà ai motociclisti e agli automobilisti in quanto l’asfaltatura a questi scavi non viene effettuata in modo omogeneo causando pericolosità al transito di moto e auto. Pertanto vi chiedo di intervenire in modo che appena terminati i lavori di riparazione la società appaltatrice dei lavori o chi per essa proceda all’asfaltatura omogenea della tratta chilometrica sopra citata.