San Colombano: “Via Garibaldi, sollecitare l’Anas”

Oggetto: Interpellanza circa la situazione di pericolo di un tratto a monte di Via Giovanni Garibaldi ad Aveggio sulla S.S.225 “della Fontanabuona”

I sottoscritti Claudio SolariI, Mirco Aste e Paola Repetto in qualità di Consiglieri comunali·

VISTO:

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

La legge 267/2000;

PRESO ATTO:

Della situazione di pericolo di un tratto stradale di Via Giovanni Garibaldi lato monte in località Aveggio sulla S.S.225 “della Fontanabuona”, in prossimità della Tecnodidattica Ligure;

CONSIDERATO:

Che con le piogge continuano a cadere massi sulla sede stradale da anni e che non vi è un incanalamento delle acque meteoriche;

A tal fine la tombinatura esistente risulta obsoleta e intasata evidentemente a seguito della situazione che più volte si è venuta a creare;

INTERPELLANO:

II Sindaco per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di Anas affinché venga ripristinato il tratto stradale sopraccitato;

RICHIEDONO:

Che la presente sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.