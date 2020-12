Recco: servizi sociali in primo piano in Consiglio

Il Consiglio comunale di Recco, svoltosi ancora in modalità online, ha visto la partecipazione del neo eletto sindaco dei Ragazzi Pietro Speroni, il quale a inizio seduta ha rivolto un saluto ai suoi “colleghi” adulti, assicurando la disponibilità a collaborare nell’interesse generale.

Dopo aver deliberato la ratifica di una variazione di bilancio per un importo pari a 342.387, 57 euro, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unione civili.

Come evidenziato dal sindaco Carlo Gandolfo, con la nuova regolamentazione vengono recepite le più recenti evoluzioni normative e garantiti alcuni servizi aggiuntivi a favore della cittadinanza.

I matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati in luoghi diversi dal palazzo comunale, purché ritenuti idonei e previo l’esperimento di apposite procedure nonché l’adozione di uno specifico atto da parte della giunta.



Su proposta dell’assessore Francesca Aprile, il Consiglio ha approvato la convenzione tra i comuni di Recco, Uscio e Camogli per la gestione associata dei servizi alle persone dell’Ambito territoriale sociale n. 49.

La durata della convezione è triennale (2021-2024).

La gestione in forma associata dei servizi è garantita dal riparto del Fondo Sociale Regionale, dalla compartecipazione dei tre Comuni con una quota pari ad un euro per abitante e da altri trasferimenti pubblici.

Nel suo intervento il consigliere Gian Luca Buccilli ha ricordato come il Comune di Avegno abbia richiesto e ottenuto da Regione Liguria una deroga alla normativa regionale (L.R. n. 12 del 24 maggio 2006) per la costituzione di un Ambito territoriale sociale a sé stante, denominato Ats n. 49 bis.

Il capogruppo di Civica ha quantificato in 45/50 mila euro le risorse sottratte alle prestazioni di Ambito per effetto di quella che, ha definito un’improvvida iniziativa del Comune di Avegno, avallata da Regione Liguria pur in assenza di adeguate motivazioni.

Il consigliere Buccilli ha invitato il sindaco a farsi parte diligente presso Regione Liguria perché ripristini un modello organizzativo che sia conforme a quanto stabilito dalla normativa regionale.

Nel corso della seduta è emerso come risulti ancora pendente presso il Tribunale di Genova la causa che oppone i due comuni (Recco e Avegno), attivata dai rispettivi sindaci Dario Capurro e Franco Canevello in assenza di un accordo bonario per la definizione di alcune partite pregresse relative alla gestione economica dell’Ambito territoriale sociale.

Non è stata discussa l’interpellanza presentata il 21 ottobre 2020 dal consigliere Ivana Romano per conoscere le iniziative intraprese dal sindaco al fine di sollecitare Regione Liguria ad adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute dei cittadini di Recco nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

L’orario stabilito per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale impedisce la presenza di Ivana Romano, la quale ha formalmente invitato il segretario generale, dottoressa Cristina Bloise, ad intervenire affinché vengano ristabilite le condizioni necessarie a garantire la partecipazione di tutti componenti eletti.