RASSEGNA STAMPA Calano i ricoveri, terapie intensive in aumento

Oggi, giovedì 17 dicembre

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Partite iva e crisi: decontribuzione e ammortizzatori misure necessarie”; “Imprese e 2021: Il nodo è il credito, sostegno mirato per settori colpiti”. Emergenza covid: “Terapie intensive in aumento, ma calano i ricoveri”; “A Rapallo rientrano i primi ospiti a Villa Tasso”; “A Sestri alle Due Palme contagi in calo, meno ospiti e meno lavoro”; “Alimenti e Scatole di Natale, sabato raccolta Anpi-Sardine”. Concessioni demaniali: Proroga di un anno è la linea seguita dai Comuni. Nautica: nuovo codice.

Sestri Levante: la comandante della polizia urbana va in pensione. Lavagna: scolmatore nel torrente Lavagna, alternativa alla diga Perfigli, domani un vertice. Chiavari: Janet, tesi di laurea sul virus. Chiavari: scatta il piano dei vaccini, chiesta l’adesione dei sanitari. Chiavari: fugge a un controllo, denunciato. Chiavari: A:12, una sola corsia e si attende il piano Natale. Carasco: privati fuori da Atp; il Consiglio di Stato dice no alla sospensiva”.

Zoagli: spettacolo a tappe per gruppi familiari a misura di covid. Rapallo: il prese del circolo pescatori. Santa Margherita Ligure: il tempo frena i lavori per la rotonda di corso Matteotti. Portodfino: Leverone-Donadoni, sul parco nazionale obiezioni ideologiche.

Recco: asta benefica di vini per l’autismo. Recco: pranzo di Natale della parrocchia in versione delivery. Recco: la casa di Santa Klaus allestita dalla Pro Loco.

San Colombano: impegno della Regione per la lavanderia San Giorgio. Ne: la banda suona sotto casa anche per chi non può uscire. Borzonasca: il presepe del mulino a Belpiano. Mezzanego: neve al Passo del Bocco, grande ritorno dei turisti.