Rapallo: il Consiglio sul porto convocato per martedì 22 alle 18.30

A Rapallo, il presidente Mentore Campodonico, ha convocato il Consiglio comunale per martedì 22 alle ore 18.30 per trattare e approvare la pratica sul porto Riva, congedata in tarda mattina dalla Commissione comunale. La seduta sarà in presenza dei consiglieri e addetti ai lavori; sarà trasmessa in Tv sul canale 71.

Pratica di estrema importanza che permetterà di avviare i lavori di ricostruzione della diga foranea del porto entro gennaio; a due anni esatti dal via libera ottenuto dalla conferenza dei servizi. La diga – ricordiamo – permetterà il pieno funzionamento del porto nell’estate 2022 e la ripresa dell’indotto; metterà in oltre in sicurezza il litorale di Rapallo.

L’ordine del giorno comprenderà anche altre pratiche relative a variazioni di bilancio e una riguardante l’acquisizione di un terreno per ricostruire il collegamento con la spiaggia dei Sogni.