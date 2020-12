Rapallo: il Comune acquista dalle Ferrovie l’area parcheggio attigua a via Betti

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Rapallo acquista l’area parcheggio di proprietà di FS attigua a via Betti. L’atto conclusivo della trattativa con le Ferrovie dello Stato si è concluso stamattina, con la firma, in municipio.

“Tempo fa, a fronte della dismissione di alcune aree, le Ferrovie avevano chiesto al Comune se fosse interessato all’eventuale acquisto: noi abbiamo preso subito la proposta in considerazione, perseguendo l’obiettivo con tenacia – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – I vantaggi sono indubbi: il Comune, che prima per quell’area pagava un canone d’affitto, da oggi ne diventa proprietario e può disporne nell’ambito di un progetto di riorganizzazione dei posti auto in città, tema sempre molto sentito da cittadini e turisti. Ringrazio l’assessore a Bilancio e Patrimonio Antonella Aonzo e l’ufficio Patrimonio per aver seguito alacremente la pratica in tutti i suoi passaggi”.