Rapallo: ‘gara delle torte’, grande partecipazione per l’edizione online

Il giorno 15 dicembre si è conclusa la gara torte on-line “immaginando il gusto” organizzata dall’associazione culturale “Parco delle Fontanine”.

L’associazione da più di dieci anni organizza eventi durante l’anno: ma l’arrivo della befana delle fontanine a gennaio è stato l’ultimo organizzato quest’anno, poi sono stati sospesi i giochi di primavera dedicati ai bambini e alle mamme, il cantamaggio e in ottobre la castagnata a cui era abbinata una gara di torte con giuria composta dai pasticceri e componenti del direttivo e dopo la proclamazione dei vincitori si tagliavano e distribuivano le torte con somma goduria di tutti. Naturalmente la partecipazione era numerosa e quest’anno la situazione che stiamo vivendo ha bloccato tutte le attività.

Però l’associazione ha voluto mantenere la tradizione della gara torte e perciò quest’anno 2020, che ricorderemo per sempre, ha organizzato una gara di torte usando la tecnologia e l’ha aperta ai soci e non soci. Ebbene abbiamo avuto un’adesione incredibile e il bello di questa partecipazione è che è stata universale, nel senso che hanno partecipato indifferentemente uomini e donne e di tutte le età: dai dieci agli….Tanta e non solo di Rapallo!

Inoltre il nostro consiglio direttivo ha deliberato di offrire ai non-soci la quota associativa per il 2021 che speriamo sarà un anno fantastico!

Ora la giuria composta da tre consiglieri ed un pasticcere è al lavoro e nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi dei vincitori e delle torte e può essere che si decida di aumentare il monte premi vista la numerosa partecipazione…..

I premi sono stati offerti da tanti negozi di rapallo per premiare 15 vincitori: aperitivi, apericene, chili di farina, pizze, focacce al formaggio, ma anche articoli casalinghi, ingrandimenti fotografici, libri ed abbigliamento.

Ecco i nostri meravigliosi compagni di questo singolare viaggio d’avventura: sfide epiche, u’brenna’, parlacomemangi, tigulliana,toni carta, policolor, sapori di liguria, ristorante nettuno, la rosa dei venti, co.M.E.B.B., emanuela lai, gelateria montallegro.