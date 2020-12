Rapallo: confuoco, si svolgerà martedì 29 in forma ridotta

Martedì 29 a Rapallo si svolgerà in forma ridotta la tradizionale manifestazione del “Confuoco”. Il consigliere comunale Eugenio Brasey Governatore dell’associazione culturale “Caroggio drito” spiega: “Bruceremo l’alloro augurale alle 10.30 sul sagrato dell’Oratorio dei Neri che sarà chiuso al pubblico. Il sindaco Carlo Bagnasco farà gli auguri alla città; dirò due parole anch’io; ci saranno i rappresentanti dei Sestieri. La premiazione del concorso ‘La mia città’ avverrà in altra occasione. Una cerimonia semplice solo per mantenere viva la tradizione”.

