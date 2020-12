Da domani venerdì 18 a domenica 20 dicembre la strada delle gallerie per Moneglia verrà chiusa nel tratto compreso tra via Ponzerone e località Vallegrande per lavori di riparazione della condotta dell’acqua potabile secondo i seguenti orari:

– dalle ore 21.15 del 18/12 alle ore 05.20 del 19/12

– dalle 21.15 del 19/12 alle 05.20 del 20/12.

Le gallerie non saranno pertanto percorribili nel periodo indicato fino al termine dei lavori.