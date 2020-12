Maltratta la fidanzata con botte e violenze psicologiche. Arrestato

Piazza Matteotti, ore 15,00

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato su ordine di custodia cautelare in carcere un 56enne genovese, pluripregiudicato, senza fissa dimora e consumatore abituale di sostanze stupefacenti e alcoliche, per maltrattamenti famigliari, lesioni aggravate e violenza sessuale.

Vittima delle azioni criminose una fragile donna, con un trascorso famigliare complicato alle spalle che, per un anno intero, ha subito dall’uomo vessazioni psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche, mai denunciate per paura di ritorsioni ma soprattutto perché, talmente soggiogata dal fidanzato, da credere che lui l’amasse davvero, attribuendo la causa delle violenze agli effetti delle sostanze stupefacenti ed alcoliche di cui fa largo consumo.

Nonostante abbia dovuto ricorrere alle cure mediche dopo essere stata presa a bastonate con conseguente frattura delle costole e dell’anca, derubata più volte del reddito di cittadinanza, unico suo sostentamento, si è sempre rifiutata di denunciarlo.

I poliziotti di Centro che, dal primo intervento risalente all’agosto scorso, si sono attivati per sottrarla alle violenze incontrandola più volte negli uffici del Commissariato e osservandone un preoccupante deperimento fisico e psicologico, hanno raccolto tutti gli elementi utili per richiedere all’A.G. la custodia cautelare in carcere del suo aguzzino.

Ieri pomeriggio, non appena emessa l’ordinanza, sono andati a cercarlo per le vie del centro, rintracciandolo in piazza Matteotti per poi accompagnarlo presso il carcere di Pontedecimo.