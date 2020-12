Lettere/ “Parco Portofino nazionale? Più soldi a chi, perchè?”

Da Piero Tambi – Genova – riceviamo e pubblichiamo

I parchi, così detti naturali, come sono stati fatti e come sono mantenuti non hanno più ragione di esistere. Da giusto luogo di svago per chi abita in città e che desidera giustamente passare qualche ora all’aria buona, sono diventati una specie di circo dove masse di gente si precipitano sui sentieri come un’onda in piena, molti maleducati, tanti in in bicicletta, schiamazzi e rumenta in giro, gente che cade perché non sa più camminare su un sentiero, quelli che sono stanchi o che hanno sete e che vengono a farsi prendere dall’elicottero (pagato da noi tutti).

A cosa servono questi parchi? Non è neanche più turismo di massa. Come osserva qualcuno, questa è solo una massa di turisti che si riversa in alcuni punti dei nostri monti. Non è certo il turismo di una volta che se non altro lasciava qualche soldo. Questi passano come cavallette. Senza rispetto per il lavoro degli agricoltori, senza rispetto per le piante e gli animali, senza rispetto neppure per se stessi. Cani liberi e padroni che se ne fregano se qualcuno ha paura. Senza che ci sia più un minimo controllo. Ognuno fa quello che gli pare.

E ci sono ancora quelli che vorrebbero farne altri di parchi. Magari quello di Portofino Parco nazionale. Sventolano “milioni di euro, possibili enormi possibilità da non perdere”. Ma se si va a chiedere in giro i residenti dentro i parchi non vogliono i parchi. E qualche ragione ce l’hanno. Più di una. E poi cosa vuol dire quello sventolare euro e promettere finanziamenti (a chi? per cosa?) se un parco diventa Nazionale? Vuol dire che vendiamo le nostre terre a quelli di Roma? Le vendiamo per farci venire altre masse di turisti? Vogliamo finire come alle Cinque Terre dove i residenti in estate sono esasperati per il troppo turismo? Vendiamo e così poi non saremo neppure più padroni in casa nostra.