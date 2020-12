Lettere/ “I limiti del turismo; in futuro diversificare”

Da Damiano Dorino – Genova – riceviamo e pubblichiamo

Il turismo finché è andato bene è stato una grande risorsa, ma ormai avremmo dovuto capire che ha i suoi limiti come tutti gli investimenti. Troppi hanno visto nell’aprire un bar, un albergo, un B&B la soluzione dei loro problemi economici. Non è stato sempre così. Non si può pensare che quello che ha funzionato una volta deve per forza funzionare sempre.

Già la crisi determinata dal terrorismo e il fuggi fuggi dei turisti dalla Francia qualche anno fa avrebbe dovuto far capire che c’era qualcosa che non andava. Ma in molti invece avranno pensato ma chi se ne frega dei francesi, i turisti scappano dalla Francia e vengono qui da noi, meglio, così guadagniamo di più.

Poi la crisi determinata da un piccolo virus ha dato un colpo a tutta l’economia turistica mondiale. E siamo andati a bagno. Ci riprenderemo. Siamo capaci a farlo. Abbiamo tutte le carte in regola. Ma azzardo ad affermare che sarebbe meglio, nella prossima ristrutturazione economica che verrà, di cominciare a pensare di diversificare gli investimenti. Non possiamo più puntare tutto sul turismo come abbiamo fatto finora.

Il turismo ha dato un grosso slancio alla nostra economia e questo è il suo lato positivo. Abbiamo saputo sfruttare bene le nostre risorse religiose, storiche, architettoniche e naturali che abbiamo. Il lato negativo del turismo è che nel suo nome tanti, troppi, soprattutto giovani, hanno abbandonato in tutti questi anni settori come quello artigianale o industriale, per non parlare del settore agricolo falcidiato come non mai, e tutti si sono buttati sul turismo, un lavoro sicuramente più facile e alla portata di tutti. Così abbiamo interi settori economici abbandonati, sguarniti e tantissime esperienze e competenze lavorative nel frattempo si sono perse. Non credo che sia un bene per un paese che vuole ricominciare a risalire, investire di nuovo tutto sul turismo.