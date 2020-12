Lavagna: sicurezza Entella, sabato una manifestazione

Il rischio è che le norme covid e la conseguente scarsa partecipazione, sminuiscano il valore di iniziative come quella in programma sabato 19 alle 15.30 in piazza della Libertà a Lavagna. Denominata “Occupatevi della foce”, la manifestazione vuole sensibilizzare cittadini e autorità ad abbandonare i progetti superati e costosi come la costruzione della così detta Diga Perfigli e ad assumere altre strategie per mettere in sicurezza il fiume Entella, iniziando, subito, dall’eliminazione della barra di detriti alla foce. Benissimo il progetto scolmatore, anche se il rischio è che, per certi politici, costituisca solo un alibi, lasciando che la diga Perfigli, dopo gli espropri, prenda corpo.

Certo, più di una delle tante manifestazioni, sarebbe più efficace (purtroppo) la presenze delle Jene per cancellare il progetto Diga.

In realtà ci sono altre strade, difficili, per fermare il progetto: la Corte europea; l’interessamento della Corte dei Conti che se non può agire in via preventiva, avrebbe già la documentazione per agire (non si sa con che esito) una volta avviati i lavori.