Lavagna-Chiavari: diga Perfigli, nominata la direzione lavori

Diga Perfigli. L’iter burocratico prosegue. Da ieri sull’albo delle determine della Città metropolitana di Genova, sindaco Marco Bucci, c’è quella a firma di Mauro Cuttica con la quale sono stati nominati i componenti dell’Ufficio direzione lavori.

Direttore: l’ingegnere Alessandro Aliotta, quindi gli ingegneri Michele Iasoni, Luca Romagnoli e Simone Novaro. Responsabile per la sicurezza l’ingegner Federico Barabino. Contro la determina è possibile ricorrere al tr entro 30 giorni da ieri.

Di seguito il testo della determina

Oggetto: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA – I LOTTO I STRALCIO FUNZIONALE.

NOMINA DELL’UFFICIO DIREZIONE LAVORI.

In data 09/12/2020 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

.Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visti l’art 107, commi 1,2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. n. 267del 18.08.2000 e l’art. 34 dello Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto altresì l’art. 4 comma 2 del D. Lgs 165/01;Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 disciplinante gli appalti pubblici e le concessioni di Lavori, Servizi e Forniture;Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;Premesso che :-

Con determinazione dirigenziale del servizio Gare d'Appalto e Contratti n. 1261/24741 del 03.03.2006, l'Amministrazione ha affidato all'A.T.I . SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. – MedIngegneria S.r.l. – Studio Maione Ingegneria Associati – STI Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l. il servizio di "Progettazione e attività di direzione lavori degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale" per un importo complessivo di €. 573.915,37 IVA compresa – (contratto n. 338 del 02/05/2006 registrato a Genova l'08/05/2006 al n. 3881), successivamente oggetto di integrazione predisposta con determinazione Dirigenziale n. 5378/123465 del 15/10/2012 per €. 63.241,57 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), ed eseguita dalla stessa A.T.I;

Con Atto Dirigenziale n. 2411 del 16.06.2015 è stato nominato l'ufficio direzione lavori nelle persone di: Direttore dei lavori: Ing. Laura Zanoner; Coordinatore della sicurezza: Ing. Nicola Squeri; Direttori Operativi: Ing. Alessandro Aliotta e Ing. Fabrizio Tavaroli. Con provvedimento Dirigenziale n 2572 del 07/11/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità; Preso atto che l'A.T.I aggiudicataria, a seguito di varie modifiche, è attualmente costituita dallo SGI Studio Galli Ingegneria s.r.l, dallo Studio Majone Ingegneri Associati e dalla Rina Consulting s.p.a; che l'A.T.I, con comunicazione trasmessa a mezzo pec/protocollo n.49247 del 24.11.2020, ha indicato una variazione nella composizione dell'ufficio direzione lavori e sicurezza che attualmente è la seguente: Direttore dei Lavori: Ing.Alessandro Aliotta; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Federico Barabino; Direttori Operativi: Ing. Michele Iasoni, Ing. Luca Romagnoli, Simone Novaro Considerato che la variazione della composizione dell'ufficio direzione lavori e sicurezza, indicata dall'A.T.I aggiudicataria, non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già prevista con determinazione n. 1261/24741 del 03.03.2006 di cui in premessa e successiva integrazione del 15/10/2012; Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

IL DIRIGENTEDISPONE

1.di prendere atto che, a seguito di varie modifiche, l’A.T.I aggiudicataria del servizio di progettazionee attività di direzione lavori, del 1° stralcio funzionale relativo al 1° Lotto degli “Interventi dimitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale”, èattualmente costituita dallo SGI Studio Galli Ingegneria s.r.l, dallo Studio Majone Ingegneri Associatie dalla Rina Consulting s.p.a;

2.di nominare l’ufficio direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale, così costituito: ◦Direttore dei Lavori: Ing.Alessandro Aliotta;◦ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Federico Barabino; ◦Direttori Operativi: Ing. Michele Iasoni, Ing. Luca Romagnoli, Simone Novaro.

3 di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta alcun impegno di spesa ulteriore, come in premessa specificato, trattandosi di mera presa d’atto della variazione della pag. 2/3copia informatica per consultazione

composizione dell’ufficio direzione lavori e sicurezza e della composizione della stessa A.T.Iaggiudicataria;4Di prendere atto che a norma dell’art. 4 comma 1, D.M. n. 49 del 2018, il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare, nei termini definiti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianni Marchini, l’attestazione propedeutica all’avvio delle procedure di scelta del contraente.

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.