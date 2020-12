Doveva scontare 13 ergastoli per i 17 omicidi compiuti e 16 anni per un tentato omicidio. Donato Bilancia è morto in carcere a Padova; ad ucciderlo il covid. Quando la morte della sua prima vittima venne classificata come naturale, telefonò in Procura per dire che non era vero, che era stata uccisa. Diede del filo da torcere agli inquirenti che non seppero sfruttare alcuni suoi errori. Poi fu l’auto con cui si spostava, prestatagli da un amico, a tradirlo.