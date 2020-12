Cogorno: conferimento rifiuti, modifica per le festività natalizie

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Cogorno informa la popolazione che il servizio di raccolta rifiuti, solo per le utenze non domestiche, per il conferimento di umido e carta/cartone subirà delle modifiche nei giorni del 25 Dicembre 2020 e del 1° Gennaio 2021.

Si avvisa, dunque, l’utenza della zona bassa del territorio comunale di Cogorno, che, causa chiusura degli impianti, i rifiuti riguardanti l’umido (per utenze domestiche e non domestiche) e la carta/cartone (solo per utenze non domestiche) non devono essere conferiti nelle giornate di giovedì 24 Dicembre e di giovedì 31 Dicembre 2020, ma dovranno essere conferiti straordinariamente nei giorni di venerdì 25 Dicembre 2020 e di venerdì 1° Gennaio 2021, nei soliti orari.

Si ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione.