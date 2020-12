Chiavari: rinforzo palestra largo Pessagno, ok della giunta

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ad inizio ottobre il crollo di una parte del controsoffitto della palestra di largo Pessagno, che ospita gli allenamenti della Pro Chiavari. Questa mattina la giunta Di Capua ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di rinforzo delle pareti e manutenzione straordinaria.

«La sicurezza dei nostri ragazzi è al primo posto: dopo una serie di controlli e verifiche avviati già il giorno successivo al crollo, l’amministrazione ha subito attivato tutte le procedure per provvedere, nel minor tempo possibile, alla messa in sicurezza dell’edificio. Oggetto di lavori le pareti sud, est ed ovest per un importo comprensivo di 80 mila euro – spiega il primo cittadino Marco Di Capua – Verrà inserita una rete metallica a maglie strette fissata alla struttura principale per contenere l’eventuale deformazione fuori piano delle pareti con conseguente ribaltamento delle stesse dovuto a spinte orizzontali, quali il vento o scosse sismiche. Le operazioni porteranno alla ricostruzione delle pareti di rivestimento della struttura metallica con lastre di cartongesso e successiva finitura. Entro la fine dell’anno l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, mentre i lavori inizieranno a metà gennaio