Chiavari: incidente in tunnel in A-12, un uomo in codice rosso

Incidente poco dopo mezzanotte in A-12, nella galleria di San Bartolomeo tra Rapallo e Chiavari. Siamo nella zona dove il traffico, a causa dei lavori, si svolge a doppio senso di marcia in un’unica carreggiata.

Un quarantenne si è ribaltato per motivi al momento sconosciuti. Un incidente che non ha visto altri mezzi coinvolti. Il traffico è stato interrotto, sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo che hanno estratto il conducente dall’abitacolo mettendo poi in sicurezza l’auto. Il medico del 118 ha stabilizzato il ferito, poi inviato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presenti gli uomini di Autostrade che hanno fatto rimuovere la vettura e bonificato la carreggiata prima di riaprire al traffico, fortunatamente scarso a quell’ora.