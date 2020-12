Chiavari: “Gli orti urbani e la palestra dimenticata”

Da Emilio Cervini, ex consigliere comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi ho appreso dalla stampa locale, con mia grande soddisfazione, della presentazione da parte del gruppo “Noi di Chiavari“ di una interrogazione al Sindaco Di Capua per avere informazioni circa la volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare degli “orti urbani” nei terreni del Lascito Chiarella a Sampierdicanne al posto di una palestra pubblica a servizio del quartiere e della Città intera.

A quanto mi risulta anche il Consigliere Comunale Gianni Giardini e l’ex Assessore e oggi Consigliere Regionale Sandro Garibaldi avrebbero cercato di approfondire la pratica in oggetto.

Quello che è certo è che con l’iniziativa dell’ex Sindaco Roberto Levaggi e della Consigliera Silvia Garibaldi sarà – forse – possibile avere delle “delucidazioni“ da parte del Primo Cittadino utili sia a noi semplici cittadini sia alle Società Sportive e chissà forse anche a qualche Consigliere di Maggioranza che era stato tenuto all’oscuro del progetto presentato alla stampa.

Molti erano gli interrogativi che oltre un mese fa ebbi modo di sollevare a proposito di questa iniziativa ricordando ciò che il Consiglio Comunale di Chiavari (di cui facevo parte come Consigliere di Minoranza) approvò nel giugno del 2015.

Che fine hanno fatto i 250.000 euro stanziati dal Comune?

E i 700.000 euro erogati dalla Regione a seguito di un Bando pubblico?

E la pratica urbanistica allora adottata è ancora valida?

E quali sono le ragioni idrogeologiche che avrebbero indotto a scartare il progetto della palestra? Che dire poi della consegna dei lavori alla Ditta che doveva realizzare la palestra e per ora rimasta inevasa?

Insomma mi pare che senza voler polemizzare con nessuno ci siano però ancora molte domande che aspettano una risposta.

Il nostro Sindaco Di Capua le fornirà entro i 15 giorni previsti dal Regolamento Comunale o preferirà rinviare sine die?

Un’ultima considerazione: effettivamente realizzare degli orti urbani al posto di una palestra pubblica non mi sembra la stessa cosa!