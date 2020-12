Chiama la Polizia per salvare la mamma; denunciato il convivente della donna

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un 27enne ecuadoriano per lesioni personali e maltrattamenti In famiglia.

Alle ore 8,00 di ieri mattina è giunta alla Centrale Operativa la richiesta di aiuto di un bambino di 11 anni la cui mamma era stata picchiata dal compagno.

I poliziotti del Commissariato di Chiavari sono subito intervenuti e hanno trovato la donna che presentava una vistosa tumefazione all’occhio a causa di un pugno che il suo compagno le aveva sferrato poco prima al volto.

La stessa ha riferito che non era la prima volta che succedeva, ma che in passato non aveva mai fatto ricorso alle cure mediche, né tanto meno aveva presentato denuncia contro di lui. Questa volta però ha chiesto l’allontanamento del compagno dalla loro abitazione e di essere accompagnata all’ospedale dove è stata medicata con 20 gg. di prognosi.

I poliziotti hanno rintracciato il 27enne denunciandolo per maltrattamenti e notificandogli l’allontanamento dalla casa familiare.