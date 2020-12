Camogli: via Rosselli dimenticata, servono cordolo e asfalto

Via Rosselli a Camogli, breve via di raccordo tra via Bettolo e piazza Matteotti, lamenta diversi problemi a cominciare dal fatto che a seguito dell’apertura del vicino cantiere dei box interrati, è diventata strada ad alto traffico, spesso a velocità sostenuta, senza più i riduttori che la limitavano.

Altri problemi si aggiungono nella alla parte bassa della via (questa senza sbocco). La signora Antonella Schiappacasse, anche a nome di altri residenti, lamenta la mancanza del cordolo in pietre che delimitava la carreggiata a valle impedendo alle auto di finire nella sottostante aiuola (cosa già accaduta). Inoltre la strada necessità di un’asfaltatura, cosa che non avviene da tempo immemorabile.

Foto di Antonella Schiappacasse